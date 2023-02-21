Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1918

Дата смерти

22.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1942 г.р.
1947 г.р.
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1954 г.р.
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Военная служба
02.05.1492
Наименование военкомата: Бакчарский р-он. Бакчарским военкоматом. Дата призыва: 1942/2 мая Воинское звание: рядовой Наименование воинской части: 244 танковая бригада август 1942-1944г., 47 моторезиров... Показать все
Рождение
01.05.1918

Отец: Сивуха Корней Семенович

Мать: не указана

Родился в 1918 г. Проживал: Алтайский кр., Локтевский р-н, с. Николаевка.
Осуждение
12.12.1931
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Бракосочетание
08.01.1941

Жена: скрыто настройками приватности

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Антоненко Зинаида Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
13.09.1947

Сын: Сивухин Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бакчар, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полынянка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
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Награда
30.05.1951
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 271 отд. мотор. б-н Даты подвига: 05.02.1945 Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 209/859 от: 30.05.1951 Издан: Презид... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Ильиченко Нина Георгиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полынянка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
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Рождение ребёнка
01.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полынянка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Смерть
22.12.1984
Томск, город Томск, Томская область
Награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 86 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
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