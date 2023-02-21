Сивуха Георгий (Егор) Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1918
Дата смерти22.12.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Военная служба
02.05.1492
Наименование военкомата: Бакчарский р-он. Бакчарским военкоматом. Дата призыва: 1942/2 мая Воинское звание: рядовой Наименование воинской части: 244 танковая бригада август 1942-1944г., 47 моторезиров... Показать все
Рождение
01.05.1918
Отец: Сивуха Корней Семенович
Мать: не указана
Родился в 1918 г. Проживал: Алтайский кр., Локтевский р-н, с. Николаевка.
Осуждение
12.12.1931
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение в Томской обл.
Бракосочетание
08.01.1941
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Антоненко Зинаида Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
13.09.1947
Сын: Сивухин Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Награда
30.05.1951
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 271 отд. мотор. б-н Даты подвига: 05.02.1945 Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 209/859 от: 30.05.1951 Издан: Презид... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Ильиченко Нина Георгиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
01.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
22.12.1984
Томск, город Томск, Томская область
Награда
06.04.1985
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 86 Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР