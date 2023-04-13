Кондратенко Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратенко Ксения Максимовна

Кондратенко Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1827

Муж: Кондратенко Гавриил Кононович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кондратенко Евдоким Гаврилович

Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кондратенко Емельян Гаврилович

Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кондратенко Семен Гаврилович

Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кондратенко Игнат Гаврилович

Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кондратенко Ефрем Гаврилович

Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кондратенко Савва Гаврилович

Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно