Кондратенко Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кондратенко Евдоким Гаврилович
Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кондратенко Емельян Гаврилович
Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кондратенко Семен Гаврилович
Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кондратенко Игнат Гаврилович
Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кондратенко Ефрем Гаврилович
Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кондратенко Савва Гаврилович
Отец ребёнка: Кондратенко Гавриил Кононович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно