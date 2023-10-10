Чухутина Ирина Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Чухутин Павел Фокеевич
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Чухутин Павел Фокеевич
по духовной записи в 1901 году было 24 года
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Чухутин Павел Фокеевич
по духовной записи в 1901 году было 19 лет
Рождение ребёнка
Около 07.11.1884
Дочь: Чухутина Матрона Павловна
Отец ребёнка: Чухутин Павел Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно