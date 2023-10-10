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Чухутина Ирина Терентьева

Место рождения

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Чухутин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Чухутин Павел Фокеевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Чухутин Павел Фокеевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
по духовной записи в 1901 году было 24 года
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Чухутин Иван Павлович

Отец ребёнка: Чухутин Павел Фокеевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
по духовной записи в 1901 году было 19 лет
Рождение ребёнка
Около 07.11.1884

Дочь: Чухутина Матрона Павловна

Отец ребёнка: Чухутин Павел Фокеевич

Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чухутин Павел Фокеевич

Смерть
Неизвестно
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