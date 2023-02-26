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Lux Lucas Johann (Jean)

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Место рождения

Reinheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Germany

Дата рождения

1675

Дата смерти

05.02.1743

Пол

Мужской

Отец

1630 г.р.

Мать

1650 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Lux Nicolas (Nickolaus)

Мать: Lux Catherine

Reinheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Meunier a Reinheim et a Bliesbruck
Смерть
05.02.1743
Gersheim [Reinheim], DE-66453, Saarland, DEUTSCHLAND
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