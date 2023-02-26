Lux Lucas Johann (Jean)
Место рожденияReinheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Germany
Дата рождения1675
Дата смерти05.02.1743
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Lux Nicolas (Nickolaus)
Мать: Lux Catherine
Reinheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Meunier a Reinheim et a Bliesbruck
Смерть
05.02.1743
Gersheim [Reinheim], DE-66453, Saarland, DEUTSCHLAND