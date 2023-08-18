Широков Иван (Ивашко) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Иван (Ивашко) Ильин

Место рождения

дер. над речкой Березовкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1644 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Широков Илья (Илюшка) Мартемьянов

Мать: не указана

дер. над речкой Березовкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. над речкой Березовкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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