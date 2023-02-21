Веселова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1900
Дата смерти16.07.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонава Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Харитонов Максим Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Харитонов Максим Харитонович
Смерть
16.07.1940