Веселова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1900

Дата смерти

16.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900

Отец: Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Максим Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонава Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Харитонов Максим Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Харитонов Максим Харитонович

Смерть
16.07.1940
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