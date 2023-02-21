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Пупышев Александр Витальевич

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Место рождения

Россия г. Ирбит

Дата рождения

06.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1960

Отец: не указан

Мать: Пупышева Галина

Россия г. Ирбит
Бракосочетание
06.11.1987

Жена: Пупышева Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1988

Сын: Пупышева Андрей Александрович

Мать ребёнка: Пупышева Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1997

Сын: Пупышев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Пупышева Лариса Михайловна

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