Пупышев Александр Витальевич
Место рожденияРоссия г. Ирбит
Дата рождения06.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1960
Отец: не указан
Мать: Пупышева Галина
Россия г. Ирбит
Бракосочетание
06.11.1987
Рождение ребёнка
06.01.1988
Сын: Пупышева Андрей Александрович
Мать ребёнка: Пупышева Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1997
Сын: Пупышев Виталий Александрович
Мать ребёнка: Пупышева Лариса Михайловна
Пос Кавалерово Россия