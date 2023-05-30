Колодкина Мелания Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Колодкин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Колодкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Колодкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Колодкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Колодкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно