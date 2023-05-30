Колодкина Мелания Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодкина Мелания Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Колодкин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Колодкин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Колодкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Колодкин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Колодкин Егор Федорович

Отец ребёнка: Колодкин Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Колодкин Егор Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно