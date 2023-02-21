Соломатов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатов Михаил Иванович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1752

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Соломатов Иван Савельевич

Мать: Соломатова Матрёна Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1781

Сын: Соломатов Захар Михайлович

Мать ребёнка: Соломатова Катерина Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1785

Сын: Соломатов Варлам Михайлович

Мать ребёнка: Соломатова Катерина Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1789

Сын: Соломатов Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Соломатова Катерина Ивановна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломатова Катерина Ивановна

Смерть
1838
Белая
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