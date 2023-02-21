Соломатов Михаил Иванович
Место рожденияБелая
Дата рождения1752
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Белая
Рождение ребёнка
1781
Сын: Соломатов Захар Михайлович
Мать ребёнка: Соломатова Катерина Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1785
Сын: Соломатов Варлам Михайлович
Мать ребёнка: Соломатова Катерина Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1789
Сын: Соломатов Леонтий Михайлович
Мать ребёнка: Соломатова Катерина Ивановна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1838
Белая