Девяткина (Колесникова) Ульяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
1921
Сын: Девяткин Иван Александрович
Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Девяткин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович
Рождение ребёнка
04.03.1927
Дочь: Козлова Серафима Александровна
Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Девяткин Николай Александрович
Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Девяткин Виталий Александрович
Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Девяткин Николай Александрович
Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977