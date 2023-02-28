Девяткина (Колесникова) Ульяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткина (Колесникова) Ульяна Алексеевна

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Место рождения

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Колесников Алексей Иванович

Мать: Колесникова Наталья Петровна

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Девяткин Иван Александрович

Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Девяткин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.03.1927

Дочь: Козлова Серафима Александровна

Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Девяткин Николай Александрович

Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Девяткин Виталий Александрович

Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Девяткин Николай Александрович

Отец ребёнка: Девяткин Александр Макарович

Марково, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девяткин Александр Макарович

Смерть
1977
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