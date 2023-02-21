Захарова (Михайлова) Павла Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Захаров Иван
Смена фамилии
Неизвестно
Пеганово, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно