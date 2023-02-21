Захарова (Михайлова) Павла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова (Михайлова) Павла Дмитриевна

Захарова (Михайлова) Павла Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Захаров Иван

Смена фамилии
Неизвестно
Пеганово, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close