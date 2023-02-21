Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Eger Akiba
Eger Akiba
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Дата смерти
1824
Пол
Мужской
Отец
Eiger בנימין וולף
1818 г.р.
Мать
(Finkelstein) Basha Basia
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Eiger בנימין וולף
Мать:
Basha Basia
Смерть
1824
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия