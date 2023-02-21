Eger Akiba — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Eger Akiba

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Eiger בנימין וולף

Мать: Basha Basia

Смерть
1824
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