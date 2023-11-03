Рекин Алексей II Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Рекин Петр Козмин
Мать: Рекина Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Галанина? Соломея Алексеева
Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна
Рождение ребёнка
12.01.1780
Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.08.1781
Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна
родной брат, каз. капрал Алексей Рекин
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Рекин Петр Алексеев
Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Рекин Павел Алексеев
Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна
Упоминание
1794
40; 2 аршин 6 ½ вершков; лицем бел, нос средней прямой, волосы на голове русые, глаза серы, говорит порядочно; из отставных малолетков; 1777 генваря; не бывал; не умеет; не бывал; не бывал. Женат; у н... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рекина Анна Степановна
Курган, город Курган, Курганская область
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно