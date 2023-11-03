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Рекин Алексей II Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Рекин Петр Козмин

Мать: Рекина Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Галанина? Соломея Алексеева

Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна

Рождение ребёнка
12.01.1780

Сын: Рекин Кирилл Алексеев

Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.08.1781

Сын: Рекин Максим Алексеев

Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
родной брат, каз. капрал Алексей Рекин
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Рекин Петр Алексеев

Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Рекин Павел Алексеев

Мать ребёнка: Рекина Анна Степановна

Упоминание
1794
40; 2 аршин 6 ½ вершков; лицем бел, нос средней прямой, волосы на голове русые, глаза серы, говорит порядочно; из отставных малолетков; 1777 генваря; не бывал; не умеет; не бывал; не бывал. Женат; у н... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекина Анна Степановна

Курган, город Курган, Курганская область
крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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