Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1932

Дата смерти

19.06.1935

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1932

Отец: Михаил

Мать: Мария Матвеевна

Смерть
19.06.1935