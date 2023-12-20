Будин Стефан Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Будин Елисей Кондратов
Мать: Будина Фекла Борисова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Стефанова
Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Ульяна Стефанова
Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будина Марфа Никифорова
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно