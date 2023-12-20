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Будин Стефан Елисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Будин Елисей Кондратов

Мать: Будина Фекла Борисова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Будин Макарий Стефанов

Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Стефанова

Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Ульяна Стефанова

Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Будин Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Василий Стефанов

Мать ребёнка: Будина Марфа Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Марфа Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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