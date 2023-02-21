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Рязанов Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Рязанов Виктор Аникьевич

Мать: Рязанова Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рязанов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна

Смерть
1917
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