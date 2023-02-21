Рязанов Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рязанов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Рязанова Леонилла Яковлевна
Смерть
1917