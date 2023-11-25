Антонова Настасья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Настасья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Антонов Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Антонова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Антонов Алексей Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Антонов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Антонов Алексей Иванович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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