Антонова Настасья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Антонов Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Антонова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Антонов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Антонов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Антонов Алексей Иванович
Место жительства
25.02.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно