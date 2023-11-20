Синцов Степан Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Степан Исаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Синцов Исак Зиновьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Синцов Терентей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Синцов Ларион Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Синцов Захар Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Синцов Матвей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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