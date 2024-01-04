Ковердяева (Христина Петрова Жерноклѣева) Христина Петровна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Ковердяев Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Ковердяев Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Должиков Григорий Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковердяева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ковердяев Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1976