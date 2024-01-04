Ковердяева (Христина Петрова Жерноклѣева) Христина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковердяева (Христина Петрова Жерноклѣева) Христина Петровна

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Петръ Ивановъ Жерноклѣевъ Пётр Иванович

Мать: Жерноклеева Феодосия Тимофеевна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Ковердяев Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Ковердяев Николай Андреевич

Ездочное, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Должиков Григорий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Ездочное, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковердяева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ковердяев Николай Андреевич

Ездочное, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковердяев Николай Андреевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ездочное, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1976
Ездочное, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
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