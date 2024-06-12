Кулешов Михаил Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулешов Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулешов Павел Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Кулешова (Римская) Александра Азаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кулешова (Римская) Александра Азаровна

Ермоловичи, Белыничский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова (Римская) Александра Азаровна

Рождение ребёнка
26.10.1961

Сын: Кулешов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Кулешова (Римская) Александра Азаровна

Смерть
Неизвестно

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