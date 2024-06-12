Кулешов Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулешов Павел Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Кулешова (Римская) Александра Азаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кулешова (Римская) Александра Азаровна
Ермоловичи, Белыничский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1961
Мать ребёнка: Кулешова (Римская) Александра Азаровна
Смерть
Неизвестно