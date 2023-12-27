Адександровская (Старостина) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адександровская (Старостина) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1961

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1961

Отец: Старостин Владимир Иванович

Мать: не указана

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