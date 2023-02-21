Матков Павел Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матков Павел Ефимович

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Место рождения

с. Новорепное Новоузенский уезд Самарская губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Мотков Ефим

Мать: не указана

с. Новорепное Новоузенский уезд Самарская губ.
Рождение ребёнка
07.05.1907

Дочь: Киприянова Мария Павловна

Мать ребёнка: Маткова Акилина (Акулина) Захаровна

Харбин КВЖД
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маткова Акилина (Акулина) Захаровна

Смерть
1936
Харбин Китай
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