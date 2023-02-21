Матков Павел Ефимович
Место рожденияс. Новорепное Новоузенский уезд Самарская губ.
Дата рождения1876
Дата смерти1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Мотков Ефим
Мать: не указана
с. Новорепное Новоузенский уезд Самарская губ.
Рождение ребёнка
07.05.1907
Дочь: Киприянова Мария Павловна
Мать ребёнка: Маткова Акилина (Акулина) Захаровна
Харбин КВЖД
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936
Харбин Китай