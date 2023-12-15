Протасов (Юдаева) Анна Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: Протасова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Протасов Василий Ефимович
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Протасов Василий Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно