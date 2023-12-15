Протасов (Юдаева) Анна Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасов (Юдаева) Анна Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: Протасова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Протасов Василий Ефимович

Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Протасов Василий Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
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