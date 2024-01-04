Устинова Клавдия Леоньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинова Клавдия Леоньевна

Устинова Клавдия Леоньевна

Место рождения

Исайкино, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устинов Леонтий

Мать: не указана

Исайкино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лукьянов Михаил Данилович

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Васильевич

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Александр Данилович

Отец ребёнка: Лукьянов Данил Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close