Устинова Клавдия Леоньевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устинов Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лукьянов Михаил Данилович
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Васильевич
Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Александр Данилович
Отец ребёнка: Лукьянов Данил Васильевич
Смерть
Неизвестно