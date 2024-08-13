Негробов Самсон Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негробов Самсон Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Отец

1806 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Негробов Прокопий Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

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