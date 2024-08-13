Негробов Самсон Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Негробов Прокопий Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна
Мать ребёнка: не указана