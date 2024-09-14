Эсаулов Василий
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Эсаулов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Эсаулова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
17.02.1918
Мать ребёнка: Эсаулова Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
11.02.1923
Мать ребёнка: Эсаулова Ирина Гавриловна
Смерть
Неизвестно