Эсаулов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭсаулов Василий

Эсаулов Василий

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Эсаулов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Ирина Гавриловна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
17.02.1918

Сын: Эсаулов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Ирина Гавриловна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.02.1923

Сын: Эсаулов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Эсаулова Ирина Гавриловна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.