Белякова Семёнова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Семёнова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Валентин

Отец ребёнка: Беляков Нет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Галина

Отец ребёнка: Беляков Нет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Виктор

Отец ребёнка: Беляков Нет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Нет

Смерть
Неизвестно
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