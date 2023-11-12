Белякова Семёнова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семёнов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Валентин
Отец ребёнка: Беляков Нет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Галина
Отец ребёнка: Беляков Нет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Виктор
Отец ребёнка: Беляков Нет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляков Нет
Смерть
Неизвестно