Замалетдинов Иршат Бадретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замалетдинов Иршат Бадретдинович

Место рождения

Татарстан, Россия.д.Вольный Стан

Дата рождения

22.02.1936

Дата смерти

08.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936

Отец: Замалетдинов Бадретдин

Мать: Замалетдинова Минзиан

Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Рождение ребёнка
05.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Рождение ребёнка
21.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Смерть
08.09.2016
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
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