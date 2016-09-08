Замалетдинов Иршат Бадретдинович
Место рожденияТатарстан, Россия.д.Вольный Стан
Дата рождения22.02.1936
Дата смерти08.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936
Отец: Замалетдинов Бадретдин
Мать: Замалетдинова Минзиан
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Рождение ребёнка
05.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Рождение ребёнка
21.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан
Смерть
08.09.2016
Татарстан, Россия.д.Вольный Стан