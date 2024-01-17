(Степанова) Лидия Ивановна
Место рожденияказахстан
Дата рождения25.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1983
Отец: Степанов Иван Фёдорович
Мать: Ольга Ивановна
казахстан
Бракосочетание
19.03.2004
г.Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
17.08.2005
Сын: Богачёв Максим
Отец ребёнка: Богачёв Сергей Викторович
Германия, Ingolstadt
Рождение ребёнка
11.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богачёв Сергей Викторович
Германия, Ingolstadt
Рождение ребёнка
17.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богачёв Сергей Викторович
Ingolstadt
Место жительства
Неизвестно