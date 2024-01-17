(Степанова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Степанова) Лидия Ивановна

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Место рождения

казахстан

Дата рождения

25.02.1983

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

LB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1983

Отец: Степанов Иван Фёдорович

Мать: Ольга Ивановна

казахстан
Бракосочетание
19.03.2004

Муж: Богачёв Сергей Викторович

г.Рудный, Костанайская область
Рождение ребёнка
17.08.2005

Сын: Богачёв Максим

Отец ребёнка: Богачёв Сергей Викторович

Германия, Ingolstadt
Рождение ребёнка
11.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачёв Сергей Викторович

Германия, Ingolstadt
Рождение ребёнка
17.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачёв Сергей Викторович

Ingolstadt
Место жительства
Неизвестно
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