Шмакова Анисья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Анисья Семеновна

Место рождения

Кривощеково, Бугринская волость, Томский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривощеково, Бугринская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1894

Сын: Шмаков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмаков Дмитрий Платонович

Кривощеково, Бугринская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Шмаков Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмаков Дмитрий Платонович

Кривощеково, Бугринская волость, Томский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шмаков Дмитрий Платонович

Кривощеково, Бугринская волость, Томский уезд
Смерть
Неизвестно
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