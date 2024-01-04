Шмакова Анисья Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1894
Сын: Шмаков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмаков Дмитрий Платонович
Рождение ребёнка
04.04.1898
Отец ребёнка: Шмаков Дмитрий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шмаков Дмитрий Платонович
Смерть
Неизвестно