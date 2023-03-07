Голев Петр Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1765
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Голев Тимофей Петров
Мать ребёнка: (жена Петра Васильева) (жена Петра Васильева)
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Голев Евдоким Петров
Мать ребёнка: (жена Петра Васильева) (жена Петра Васильева)
Смерть
1765