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Голев Петр Васильев

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Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Голев Тимофей Петров

Мать ребёнка: (жена Петра Васильева) (жена Петра Васильева)

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Голев Евдоким Петров

Мать ребёнка: (жена Петра Васильева) (жена Петра Васильева)

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1765
Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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