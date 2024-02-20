(Бут) Феодосия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бут) Феодосия Емельяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

30.05.1875

Дата смерти

18.07.1886

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1875

Отец: Бут Емельян Федорович

Мать: Бут Мария Константиновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
18.07.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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