(Бут) Феодосия Емельяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения30.05.1875
Дата смерти18.07.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1875
Отец: Бут Емельян Федорович
Мать: Бут Мария Константиновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
18.07.1886
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука