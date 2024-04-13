Денисюк Вячеслав Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
24.04.1906
Рождение ребёнка
04.02.1907
Сын: Денисюк Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Денисюк Василий Вячеславович
Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.04.1911
Сын: Денисюк Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.06.1912
Сын: Денисюк Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
24.05.1913
Сын: Денисюк Серапион Вячеславович
Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Денисюк Петр Вячеславович
Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Денесюк Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Денисюк Леонид Вячеславович
Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно