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Денисюк Вячеслав Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Денисюк Алексей Александрович

Мать: Денисюк Ольга Михайловна

Бракосочетание
24.04.1906

Жена: Денисюк Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.02.1907

Сын: Денисюк Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Денисюк Василий Вячеславович

Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Денисюк Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.06.1912

Сын: Денисюк Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Денисюк Серапион Вячеславович

Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Денисюк Петр Вячеславович

Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Денесюк Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Денисюк Леонид Вячеславович

Мать ребёнка: Денисюк Феодосия Григорьевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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