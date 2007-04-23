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Селезнев Александр Михайлович

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Место рождения

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 30.07.1922

Дата смерти

23.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.07.1922

Отец: Селезнев Михаил Сергеевич

Мать: Селезнева Марфа Алексеевна

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.08.1948

Сын: Селезнев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Ивановна

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.08.1949

Сын: Селезнев Николай Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Ивановна

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.12.1952

Сын: Селезнев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Ивановна

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.09.1956

Сын: Селезнев Валентин Александрович

Мать ребёнка: Селезнева Александра Ивановна

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
23.04.2007
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