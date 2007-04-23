Селезнев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 30.07.1922
Дата смерти23.04.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.07.1922
Рождение ребёнка
12.08.1948
Сын: Селезнев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1949
Сын: Селезнев Николай Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1952
Сын: Селезнев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1956
Сын: Селезнев Валентин Александрович
Мать ребёнка: Селезнева Александра Ивановна
Смерть
23.04.2007