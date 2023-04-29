Фомичева Ильенко Антонина Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильенко Денис
Мать: Ильенко Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Титаренко Фомичева Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Фомичев Сергей
Место жительства
Около 1925
Курковичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно