Фомичева Ильенко Антонина Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Ильенко Антонина Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильенко Денис

Мать: Ильенко Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Титаренко Фомичева Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Фомичев Сергей

Место жительства
Около 1925
Курковичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно