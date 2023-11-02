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Мамонтов Константин Викторович
Мамонтов Константин Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1971
Пол
Мужской
Отец
Мамонтов Виктор Алексеевич
1950 г.р.
Мать
Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец:
Мамонтов Виктор Алексеевич
Мать:
Баева-Мамантова Татьяна Нтколаевна
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