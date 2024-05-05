Афонина Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1928
Дата смерти03.02.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1951
Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1959
Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1963
Сын: Афонин Петр Иванович
Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1968
Сын: Афонин Александр Иванович
Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич
Смерть
03.02.1983