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Афонина Анна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1928

Дата смерти

03.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

аР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1928

Отец: Воробьев Яков Александрович

Мать: Воробьева- Чернышева Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
10.02.1951

Сын: Афонин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Афонин Николай Иванович

Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Афонин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1963

Сын: Афонин Петр Иванович

Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1968

Сын: Афонин Александр Иванович

Отец ребёнка: Афонин Иван Сергеевич

Смерть
03.02.1983

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