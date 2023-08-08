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Зыков Фадей Парамонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Зыков Парамон Терентеевич

Мать: Анисья Еремеевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Зыков Филипп Фадеевич

Мать ребёнка: Зыкова Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Зыкова Анна Фадеевна

Мать ребёнка: Зыкова Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Александра Фадеевна

Мать ребёнка: Зыкова Екатерина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Екатерина Даниловна

Смерть
Неизвестно
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