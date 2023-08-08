Зыков Фадей Парамонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Зыков Парамон Терентеевич
Мать: Анисья Еремеевна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Зыкова Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Зыкова Анна Фадеевна
Мать ребёнка: Зыкова Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Александра Фадеевна
Мать ребёнка: Зыкова Екатерина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно