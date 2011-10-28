Дижечка (Шпика) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дижечка (Шпика) Любовь Петровна

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Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.06.1954

Дата смерти

28.10.2011

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954

Отец: не указан

Мать: Тарасова Мария Ивановна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1954 по 2011
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.10.1981

Сын: Дижечка Евгений Александрович

Отец ребёнка: Дижечка Александр Сергеевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.08.1984

Дочь: Третьяк Юлия Александровна

Отец ребёнка: Дижечка Александр Сергеевич

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дижечка Александр Сергеевич

Смерть
28.10.2011
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
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