Дижечка (Шпика) Любовь Петровна
Место рождения
Дата рождения15.06.1954
Дата смерти28.10.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954
Отец: не указан
Мать: Тарасова Мария Ивановна
Место жительства
С 1954 по 2011
Рождение ребёнка
22.10.1981
Сын: Дижечка Евгений Александрович
Отец ребёнка: Дижечка Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
23.08.1984
Дочь: Третьяк Юлия Александровна
Отец ребёнка: Дижечка Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.2011