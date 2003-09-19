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Боршковский Юрий Семенович

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Место рождения

Юрковка, Вінницька область

Дата рождения

08.02.1941

Дата смерти

19.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941

Отец: Боршковский Отец Семен

Мать: Боршковская Полина (Пелагея)

Юрковка, Вінницька область
Бракосочетание
24.03.1962

Жена: Боршковская Лидия Николаевна

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.12.1962

Сын: Боршковский Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Боршковская Лидия Николаевна

Развод
30.05.1985

Жена: Боршковская Лидия Николаевна

Смерть
19.09.2003
Похороны
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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