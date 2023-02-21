Червякова Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова Авдотья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Червяков Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Червяков Матвей Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Червяков Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Червяков Матвей Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Червяков Константин Матвеевич

Отец ребёнка: Червяков Матвей Михайлович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червяков Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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