Червякова Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Червяков Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Червяков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Червяков Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Червяков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Червяков Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Червяков Матвей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно