Травкин Алексей Анатольевич
Место рожденияп. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Дата рождения08.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.07.2009
Дочь: Травкина Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Травкина Елена Игоревна
Рождение ребёнка
21.09.2010
Сын: Травкин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Травкина Елена Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Травкина Елена Игоревна