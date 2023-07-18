Травкин Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТравкин Алексей Анатольевич

Травкин Алексей Анатольевич

Место рождения

п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия

Дата рождения

08.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Горхон, Заиграевский район, республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.07.2009

Дочь: Травкина Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Травкина Елена Игоревна

Рождение ребёнка
21.09.2010

Сын: Травкин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Травкина Елена Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Травкина Елена Игоревна