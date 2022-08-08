Кузнецова Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.03.1930
Дата смерти08.08.2022
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Токарь 6 разряда на машиностроительном заводе
Образование
Неизвестно
Молчаново, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
окончила 7 классов, далее ФЗУ
Смерть
08.08.2022