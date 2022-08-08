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Кузнецова Лидия Ивановна

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Место рождения

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.03.1930

Дата смерти

08.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930

Отец: Кузнецов Иван Степанович

Мать: Шемарова Мария Григорьевна

Старое Ахматово, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Николай Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Токарь 6 разряда на машиностроительном заводе
Образование
Неизвестно
Молчаново, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
окончила 7 классов, далее ФЗУ
Смерть
08.08.2022
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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