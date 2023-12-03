Белова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
01.10.1937
Дочь: Самойлова Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Самойлов Филипп
Вашутино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Тамара Филипповна
Отец ребёнка: Самойлов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Самойлов Филипп
Смерть
Неизвестно