Белова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
01.10.1937

Дочь: Самойлова Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Самойлов Филипп

Вашутино, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Тамара Филипповна

Отец ребёнка: Самойлов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Самойлов Филипп

Смерть
Неизвестно
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