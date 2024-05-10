Флеер Авраам Иосифович Около 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Авраам Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

03.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1830 и 1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Флеер Иосиф Львович

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
03.08.1901 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Причина смерти: «Катар желудка» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 413 - Актовые записи о смерти еврейской син... Показать все

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