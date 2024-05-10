Флеер Авраам Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти03.08.1901 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Флеер Иосиф Львович
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.08.1901 ст.
Причина смерти: «Катар желудка» | Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 413 - Актовые записи о смерти еврейской син... Показать все