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Liedskalns (Čablis) Lizete
Liedskalns (Čablis) Lizete
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Čablis Simons
1844 г.р.
Мать
Čablis (Stabulnieks) Anna
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Čablis Simons
Мать:
Čablis Anna
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