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Liedskalns (Čablis) Lizete

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Čablis Simons

Мать: Čablis Anna