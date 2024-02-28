Бабкин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкин Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бабкин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабкина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Алексей Михалович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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