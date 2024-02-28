Бабкин Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Бабкин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабкина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Анатолий Михайлович
Смерть
Неизвестно