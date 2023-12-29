Пышная (Григорева) Лада Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышная (Григорева) Лада Анатольевна

Место рождения

Красногорский, Казахстан

Дата рождения

02.10.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногорский, Казахстан
Бракосочетание
Около 12.10.1989

Муж: не указан

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.12.1989

Дочь: Чудинова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Пышный Виктор Анатольевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер-экономист
Место жительства
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
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