Пышная (Григорева) Лада Анатольевна
Место рожденияКрасногорский, Казахстан
Дата рождения02.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Красногорский, Казахстан
Бракосочетание
Около 12.10.1989
Муж: не указан
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.12.1989
Дочь: Чудинова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Пышный Виктор Анатольевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер-экономист
Место жительства
Неизвестно
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область