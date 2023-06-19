Мошенцева (Сластихина) Евфросинья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошенцева (Сластихина) Евфросинья Максимова

Мошенцева (Сластихина) Евфросинья Максимова

Место рождения

Пудовкино, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Пудовкино, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Мошенцев Стефан Павлов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.02.1896

Дочь: Мошенцева Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Воспреемники: крестьянин д. Пудовкино Григорий Максимов Сластухин и крестьянская девица с. Синенькие Анастасия Павлова Мошенцева.
Рождение ребёнка
14.04.1898

Дочь: Мошенцева Александра Стефанова

Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники:д. Пудовкина крестьянин Григорий Максимов Севастьянов(?) и с. Синенькие крестьянская жена Мария Алексеева Павлова.
Рождение ребёнка
23.03.1900

Сын: Мошенцев Гавреил Стефанов

Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мошенцева Зинаида Стефанова

Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.07.1916

Сын: Мошенцев Владимир Стефанов

Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: села Синеньких крестьянин Александр Павлов Неупокоев и крестьянская девица Клавдия Кузьмина Назван в честь: св. Кн. Владимира, празд. св. церковью 15 июля
Смерть
Неизвестно