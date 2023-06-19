Мошенцева (Сластихина) Евфросинья Максимова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
19.02.1896
Дочь: Мошенцева Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов
Воспреемники: крестьянин д. Пудовкино Григорий Максимов Сластухин и крестьянская девица с. Синенькие Анастасия Павлова Мошенцева.
Рождение ребёнка
14.04.1898
Дочь: Мошенцева Александра Стефанова
Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов
Восприемники:д. Пудовкина крестьянин Григорий Максимов Севастьянов(?) и с. Синенькие крестьянская жена Мария Алексеева Павлова.
Рождение ребёнка
23.03.1900
Сын: Мошенцев Гавреил Стефанов
Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Мошенцева Зинаида Стефанова
Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов
Рождение ребёнка
17.07.1916
Сын: Мошенцев Владимир Стефанов
Отец ребёнка: Мошенцев Стефан Павлов
Восприемники: села Синеньких крестьянин Александр Павлов Неупокоев и крестьянская девица Клавдия Кузьмина Назван в честь: св. Кн. Владимира, празд. св. церковью 15 июля
Смерть
Неизвестно