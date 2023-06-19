Киселевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Киселевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1802
Сын: Киселевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)
Рождение ребёнка
1804
Сын: Киселевъ Филиппъ
Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Киселевъ Павелъ
Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)
Бракосочетание
Неизвестно