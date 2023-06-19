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Киселевъ Иванъ

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Киселевъ Иванъ

Мать: Киселева Авдотья Андреева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Киселевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Киселевъ Филиппъ

Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Киселевъ Павелъ

Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Настасья (Филиппова или Михайлова)